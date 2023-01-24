ЕС согласовал €500 млн военной помощи для Украины

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза благодаря этому решению достигнет уже 3,6 млрд евро, отметил Пранцкявичюс.

Кроме того, еще 45 млн евро министры иностранных дел ЕС утвердили для военной тренировочной миссии для Украины, уточняет Reuters.

В свою очередь Венгрия сняла вето на эти решения, хотя еще утром собиралась блокировать их.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят военную поддержку Украины, в том числе и передачу танков.

Напомним, 20 января в ходе Рамштайна-8 не было принято решение о передаче танков Украине. В то же время в Германии дали понять, что готовятся к тому, чтобы как можно быстрее поставить танки Leopard 2 в случае принятия решения в пользу поставки.