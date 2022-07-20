ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 млн евро

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Европейский cоюз предоставит еще 500 миллионов евро на поставки вооружений и военной техники Украине. Соответствующее решение согласовали главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Тем самым, общий объем поставок оружия и снаряжения украинской армии из стран ЕС в рамках Eвропейского инструмента поддержки мира EPF (European Peace Facility) достигнет 2,5 млрд евро, указал он далее. «Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое решение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках EPF», — написал он в Twitter.