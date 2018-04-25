ЕС согласовал санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение ограничительных мер в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал он.

По словам дипломата, ограничительные меры подготовлены за причастность к кибератакам WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Теперь они должны быть утверждены Советом ЕС, после чего будут опубликованы в Официальном журнале сообщества и вступят в силу.

Механизм введения санкций за кибернетические преступления был создан 17 мая 2019 года, однако с тех пор ЕС не смог доказать ответственность за кибератаки против своих стран ни одной группы лиц, чтобы опробовать новые санкции на практике.

Согласно положению об этих санкциях, физические и юридические лица, которых Евросоюз считает ответственными за кибератаки, будут включаться в особый черный список. Им запретят въезд в ЕС, их банковские активы в сообществе должны быть заморожены, европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты с ними. Беспрецедентной для этого санкционного режима ЕС стала возможность вводить санкции за «кибератаки против третьих стран», не входящих в ЕС, и международных организаций. Совет ЕС при этом не объяснил, на основании чего он намерен возлагать вину за анонимные по определению кибератаки на конкретное лицо или организацию.

В утвержденном в 2019 году документе отмечается, что под новые санкции Евросоюза подпадают только те кибератаки, которые «осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за пределами ЕС». Иными словами, лица, базирующиеся в ЕС и пользующиеся только европейскими сервисами для хакерской деятельности против третьих стран и международных организаций, не подпадают под действие этого санкционного механизма.