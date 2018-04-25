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ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии

Фото Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/ facebook.com

Евросоюз намеревается запустить военно-морскую операцию в Средиземном море, целью которой станет контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Такое решение было согласовано в четверг, 26 марта, послами 27 стран Евросоюза. Новая миссия будет носить название «Ирини». Она придет на смену действовавшей в том же регионе с мая 2015 года операции «София», направленной на контроль миграционных маршрутов.

В случае миссии «Ирини» военным морякам также придется спасать беженцев, терпящих бедствие на море, однако это уже не будет их главной задачей.

Согласно договоренности, участники новой военно-морской операции получат право осматривать любые суда в Средиземном море, если они будут заподозрены в перевозке оружия в Ливию.

Подписание решения о запуске операции запланировано на 27 марта.

belta.by

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