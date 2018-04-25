ЕС сократил «белый список» стран для открытия границ

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Евросоюз сократил список стран, с которыми можно открыть границы с 14 до 12, исключив из него Сербию и Черногорию. Соответствующее решение было принято во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что официальное решение должно быть опубликовано вечером.

«Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации [там]. Официальное решение будет опубликовано вечером», — заявил неназванный источник.

По его словам, вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля.

Кроме того, дипломат сообщил, что в настоящий момент в Брюсселе началась финальная встреча, на которой вторая редакция «белого списка» будет окончательно утверждена. По его словам, другие изменения списка «не получили необходимой поддержки». Таким образом финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию, Уругвай.

13 страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, однако в его отношении остается в силе требование взаимности — то есть Пекин должен синхронно открыть границы для государств ЕС, на что он пока пойти не готов.

Напомним, 30 июня ЕС утвердил белый список из 14 стран и Китая, в отношении которого тогда было сформулировано условие взаимности. Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению с 1 июля открыть или не открывать границы с любыми странами из «белого списка», но не должны открываться для государств не входящих в данный список.