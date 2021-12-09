ЕС создает Европейское агентство по предоставлению убежища

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Совет ЕС утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление Совета ЕС.

Новое агентство будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища, его цель — улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами — членами союза, так и с третьими государствами.

Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского пакта по миграции. В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению пакта. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища. Проект также предусматривает общую ответственность 27 стран — членов Евросоюза за прием и возвращение мигрантов, что должно снизить давление на такие государства, как Греция, Италия и Мальта, которые сталкиваются с наибольшим притоком мигрантов.