ЕС создал механизм санкций против физ- и юрлиц, занимающихся перевозкой мигрантов

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Евросоюз утвердил создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих, по мнению сообщества, незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом властям Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что «Совет внес изменения в свой режим санкций с учетом ситуации на границе ЕС с Беларусью, чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, осуществляемую белорусским режимом в политических целях». «Режим санкций был изменен в соответствии с решением Совета, которое расширяет критерии включения в перечень (черный список — прим. ТАСС). Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих незаконное пересечение внешних границ ЕС или содействующих деятельности режима [президента Беларуси Александра] Лукашенко, которая способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС», — говорится в нем.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, «сегодняшнее решение отражает решимость Евросоюза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях». «Мы отказываемся от этой бесчеловечной и незаконной практики. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемость продолжающихся репрессий режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом», — добавил он.

Под юридическими лицами в ЕС в настоящее время подразумевают авиакомпании, которые, по мнению Брюсселя, должны ограничить полеты в Минск или ввести различные способы фильтрации пассажиров. В противном случае ЕС может ввести санкции против них в рамках нового механизма.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС, российская авиакомпания «Аэрофлот» не будет включена в черный список авиакомпаний и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.