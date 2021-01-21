ЕС создаст общую базу данных о применении санкций

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Европейский Союз собирается ввести общую базу данных для обмена информацией о применении санкций ЕС и противодействии незаконным рестрикциям третьих стран. Это одна из составных частей представленного на пресс-конференции во вторник плана развития экономической и финансовой системы ЕС, передает «Интерфакс».

«Ограничительные меры ЕС являются ключевым инструментом внешней политики, который помогает нам отстаивать наши ценности, и мы должны убедиться, что они реализуются эффективно и достигают поставленных целей», — заявила комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

По ее словам, в этом году ЕС разработает «специальную базу данных, репозиторий, для обмена информацией о санкциях, что позволит государствам-членам и Комиссии обмениваться сведениями о применении санкций и обеспечении их соблюдения». «Эта база данных даст нам более подробную информацию о последствиях наших санкций», — сказала Мейрид Макгиннес.