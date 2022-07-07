ЕС созывает экстренное заседание из-за российского газа

Накопление запасов газа, достаточных для удовлетворения пикового спроса на отопление и электроэнергию, станет главным вызовом для ЕС этой зимой. Эти запасы также служат буфером, который позволяет перемещать газ в пределах ЕС, чтобы обеспечить достаточное количество поставок для всех стран-членов. Представители индустрии предупреждают, что у блока есть ограниченные возможности импортировать газ из других стран.

Сокращение поставок из России затронуло 12 государств-членов блока. Прогнозы ЕС показали, что, хотя уровень заполнения газовых хранилищ должен достичь 90% к 1 ноября, он упадет ниже 75%, если Россия перекроет поток газа.