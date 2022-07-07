ЕС созывает экстренное заседание из-за российского газа

Страны Евросоюза разработают план действий на случай прекращения поставок российского газа. Как пишет Bloomberg, экстренное совещание, посвященное «непредвиденным обстоятельствам зимой», пройдет 26 июля.
Еврокомиссия предложил подробнее проработать вопросы снижения спроса на газ, энергосбережения и более тщательной подготовки к полному прекращению поставок из России. Исполнительный орган ЕС должен обнародовать свой план 20 июля.
Накопление запасов газа, достаточных для удовлетворения пикового спроса на отопление и электроэнергию, станет главным вызовом для ЕС этой зимой. Эти запасы также служат буфером, который позволяет перемещать газ в пределах ЕС, чтобы обеспечить достаточное количество поставок для всех стран-членов. Представители индустрии предупреждают, что у блока есть ограниченные возможности импортировать газ из других стран.
Сокращение поставок из России затронуло 12 государств-членов блока. Прогнозы ЕС показали, что, хотя уровень заполнения газовых хранилищ должен достичь 90% к 1 ноября, он упадет ниже 75%, если Россия перекроет поток газа.freecity.lv