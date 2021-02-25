ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата

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В Евросоюзе экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 млрд евро в год. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, представляя сегодня в Брюсселе стратегию ЕС по адаптации к изменению климата, сообщается на сайте ЕК.

По самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3 градуса приведет к ежегодным убыткам в 170 млрд евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей, заявил Франс Тиммерманс. Так, волна тепла в 2019 году унесла жизни 2,5 тыс. человек в одной только Европе.