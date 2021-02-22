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ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Евросоюз удвоит свой взнос в фонд COVAX — с €500 млн до €1 млрд. Однако, дата начала реальных поставок вакцины в рамках этой инициативы в страны третьего мира пока неизвестна. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Мы не можем быть в безопасности, пока весь мир не в безопасности. Поэтому ЕС удваивает свой взнос в фонд COVAX, всемирную инициативу по обеспечению универсального доступа к вакцинам, — с €500 млн до €1 млрд», — заявила Фон дер Ляйен.

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Она отметила, что поставки вакцины в страны третьего мира «начнутся скоро», не утоняя конкретных сроков.

По ее словам, главная проблема с поставками вакцины в бедные страны мира заключается в недостатке производства вакцины — в настоящее время все производственные возможности законтрактованы ведущими странами мира до конца 2021 года, причем ЕС до сих пор продолжает испытывать нехватку вакцины.

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korrespondent.net

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