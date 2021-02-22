ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX

Евросоюз удвоит свой взнос в фонд COVAX — с €500 млн до €1 млрд. Однако, дата начала реальных поставок вакцины в рамках этой инициативы в страны третьего мира пока неизвестна. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Мы не можем быть в безопасности, пока весь мир не в безопасности. Поэтому ЕС удваивает свой взнос в фонд COVAX, всемирную инициативу по обеспечению универсального доступа к вакцинам, — с €500 млн до €1 млрд», — заявила Фон дер Ляйен.