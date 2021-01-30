ЕС утвердил концепцию об энергодипломатии для продвижения зеленой энергетики

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Главы МИД ЕС утвердили концепцию об энергетической дипломатии, нацеленной на продвижение зеленой энергетики в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Как подчеркнули в Совете, главная цель энергетической дипломатии ЕС — ускорить глобальный энергетический переход, продвигая энергоэффективность и развитие технологий возобновляемых источников энергии.

«В то же время энергодипломатия ЕС будет направлена на торможение инвестиций в инфраструктурные проекты по развитию традиционных источников энергии в третьих странах, если они не будут создаваться на принципах энергетической нейтральности (с использованием дополнительных способов очистки или компенсации углеродных выбросов. — Прим. ТАСС). ЕС также будет поддерживать все усилия по снижению углеродных выбросов», — говорится в заявлении.