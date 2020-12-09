ЕС ужесточает требования к желающим въехать на территорию содружества

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В Евросоюзе предварительно согласовали новые требования по информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз государств ЕС. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Совета ЕС заявлении.

Отмечается, что Совет Евросоюза и Европарламент согласовали промежуточное соглашение об основных элементах усиления единой европейской Визовой информационной системы (VIS) предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации, включая сбор новой биометрической информации.

Новое соглашение, в частности, обновляет требования о собираемой биометрической информации. В новой базе более не будут использоваться оцифрованные бумажные фотографии, а лишь цифровые снимки высокого разрешения, содержащие все параметры для использования в программах распознавания лиц. Для детей возраст обязательной сдачи отпечатков пальцев снижен с 12 до шести лет.