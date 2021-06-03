ЕС ужесточил правила ввоза и вывоза наличных

Таможенные органы Евросоюза начиная с четверга, 3 июня, будут применять новые правила перевозки наличных, которые превышают 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза. Соответствующая информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.
Отмечается, что новые правила были приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.
«Все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 тысяч евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках», — говорится в сообщении.
А с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
- в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.
По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, менее 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.
Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а тот, кто причастен к их перевозке, будет привлечен к ответственности, включая взыскание значительных сумм.
Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.
Напомним, два года назад Евросоюз прекратил выпускать банкноты 500 евро. Такое решение принято для предотвращения операций по отмыванию денег.korrespondent.net