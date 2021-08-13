ЕС ужесточит нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Фото pixabay.com

Европейский союз в рамках своего плана борьбы с раком устанавливает новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в пищевых продуктах.

«Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы поставить потребителей во главу угла, сделав нашу пищу более безопасной и здоровой в соответствии с обязательствами по Европейскому плану борьбы с раком», — заявила в среду комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

«Это также еще один шаг в укреплении и высоких и мировых стандартов ЕС в пищевой цепи и обеспечении потребителей и наших граждан более безопасными, здоровыми и экологически чистыми продуктами питания», — добавила она.

Меры по максимальному уровню свинца будут применяться с 30 августа, кадмия — с 31 августа.