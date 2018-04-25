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ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

  • Фото pixabay.com

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии. В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.

 В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды. 

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС «крупнейшим в мире». «Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы» для защиты «наиболее уязвимых», − подчеркнул он.

В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость «прочного партнерства с третьими странами». По ее словам, программа является «ключевым инструментом» для гарантии того, что нуждающиеся в защите «не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами». 

По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта десять тысяч евро в качестве финансовой поддержки.

korrespondent.net

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