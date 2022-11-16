ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против РФ и Беларуси — СМИ

Фото www.lrp.lt,

Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против РФ и Беларуси. Его могут одобрить в начале декабря. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси, скорее всего, будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря», — отметил он.

Напомним, в начале октября вступил в силу восьмой пакет санкций Евросоюза против России, в частности, предусматривающий юридическую базу для введения ограничения цен на российскую нефть.