ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза (ЕС) в понедельник могут обнародовать решение о введении санкций для должностных лиц России в ответ на тюремное заключение критика Кремля Алексея Навального, сообщил в пятницу дипломатический источник.
По неофициальным данным, сейчас завершается согласование списка санкций, в который включены близкие к Кремлю люди и должностные лица.
«В понедельник в Совете министров иностранных дел ожидается достижение политического соглашения по ответу ЕС на события, связанные с А. Навальным — завершается согласование группы предлагаемых под санкции влиятельных, близких к Кремлю людей и должностных лиц», -сказал BNS источник, информированный о ходе переговоров.
Ввести санкции в отношении Москвы активнее всех призывают Балтийские страны и Польша, в последнее время их стали поддерживать и другие государства.
Заседание Совета министров иностранных дел состоится в понедельник в Брюсселе.
Накануне его по инициативе Литвы проводится неформальная встреча министров с ближайшими соратниками А. Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, подтвердили BNS в МИД.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что это поможет министрам ЕС услышать из первых уст о ситуации в России.
«Общаясь с коллегами ЕС, мы ощущает огромную потребность в информации о том, какова реальная ситуация с оппонентами режима в России. О ситуации всегда лучше всего услышать из первых уст — так что Литва выступила с инициативой организовать встречу с представителями российской оппозиции в Брюсселе», — сказал министр в комментарии для BNS.
Министр отказался комментировать вероятное введение санкций, сославшись на закрытый характер процесса.