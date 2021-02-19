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ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ

Фото pixabay.com

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза (ЕС) в понедельник могут обнародовать решение о введении санкций для должностных лиц России в ответ на тюремное заключение критика Кремля Алексея Навального, сообщил в пятницу дипломатический источник.

По неофициальным данным, сейчас завершается согласование списка санкций, в который включены близкие к Кремлю люди и должностные лица.

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«В понедельник в Совете министров иностранных дел ожидается достижение политического соглашения по ответу ЕС на события, связанные с А. Навальным — завершается согласование группы предлагаемых под санкции влиятельных, близких к Кремлю людей и должностных лиц», -сказал BNS источник, информированный о ходе переговоров.

Ввести санкции в отношении Москвы активнее всех призывают Балтийские страны и Польша, в последнее время их стали поддерживать и другие государства.

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Заседание Совета министров иностранных дел состоится в понедельник в Брюсселе.

Накануне его по инициативе Литвы проводится неформальная встреча министров с ближайшими соратниками А. Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, подтвердили BNS в МИД.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что это поможет министрам ЕС услышать из первых уст о ситуации в России.

«Общаясь с коллегами ЕС, мы ощущает огромную потребность в информации о том, какова реальная ситуация с оппонентами режима в России. О ситуации всегда лучше всего услышать из первых уст — так что Литва выступила с инициативой организовать встречу с представителями российской оппозиции в Брюсселе», — сказал министр в комментарии для BNS.

Министр отказался комментировать вероятное введение санкций, сославшись на закрытый характер процесса.

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