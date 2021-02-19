ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ

Фото pixabay.com

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза (ЕС) в понедельник могут обнародовать решение о введении санкций для должностных лиц России в ответ на тюремное заключение критика Кремля Алексея Навального, сообщил в пятницу дипломатический источник.

По неофициальным данным, сейчас завершается согласование списка санкций, в который включены близкие к Кремлю люди и должностные лица.