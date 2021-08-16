ЕС в срочном порядке изменит правила для беженцев

К пересмотру правил Европу подтолкнула ситуация в Афганистане и действия белорусского режима, который буквально наводнил ЕС нелегалами.
Европейские чиновники пришли к выводу, что нынешние события в мире, в частности, борьба в Афганистане и массовое бегство оттуда мирных людей, требует пересмотра действующий в Союзе правил.
Об этом в соцсети написал еврокомиссар Маргаритис Схинас.
Зампред Еврокомиссии отметил, что в ЕС намерены пересмотреть нормы миграции и правила, по которым она осуществляется. Также он анонсировал поправки в правила предоставления временного убежища.
По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем, потому прорабатывать новые правила комплексно нет времени, они будут меняться быстро и по ситуации. Того, отметил он, требует напряженная обстановка в Афганистане, и действия белорусских властей, которые умышленно создали в Европе кризис и к уже имеющимся проблемам добавили проблему нелегальных мигрантов.freecity.lv