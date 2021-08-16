ЕС в срочном порядке изменит правила для беженцев

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К пересмотру правил Европу подтолкнула ситуация в Афганистане и действия белорусского режима, который буквально наводнил ЕС нелегалами.

Европейские чиновники пришли к выводу, что нынешние события в мире, в частности, борьба в Афганистане и массовое бегство оттуда мирных людей, требует пересмотра действующий в Союзе правил.

Об этом в соцсети написал еврокомиссар Маргаритис Схинас.