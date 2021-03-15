ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины — СМИ

«Зеленые паспорта», которые разрабатывает Еврокомиссия, будут включать только те вакцины от коронавируса, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА). Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.
Отмечается, что в ЕК не выступают против того, чтобы страны прививали своих граждан любой доступной им вакциной. Однако подчеркивают, что взаимно признанными в ЕС будут считаться только утвержденные EMA сертификаты.
Таким образом, по данным телеканала, «зеленый цифровой пропуск» Евросоюза будет предоставлен только тем гражданам ЕС, которые вакцинировались от COVID-19 лицензированным препаратом.
К слову, на сегодня одобрение ЕМА получили вакцины таких компаний, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Проект ЕС по COVID-паспортах будет представлен Еврокомиссией 17 марта.