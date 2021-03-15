ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины — СМИ

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«Зеленые паспорта», которые разрабатывает Еврокомиссия, будут включать только те вакцины от коронавируса, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА). Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Отмечается, что в ЕК не выступают против того, чтобы страны прививали своих граждан любой доступной им вакциной. Однако подчеркивают, что взаимно признанными в ЕС будут считаться только утвержденные EMA сертификаты.