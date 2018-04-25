ЕС вложит более 100 млн. евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды

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Европейский союз (ЕС) вложит 101,2 млн евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды и климата «Life», поддержав десять проектов в девяти странах ЕС, чтобы помочь Европе перейти к устойчивой экономике и климатической нейтральности, сообщили в представительстве Европейской комиссии в Латвии.

Поддержку получат интегрированные проекты по улучшению качества воды в реках и озерах на Кипре, в Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Словакии, Чехии, Испании и Латвии. Целью этих мероприятий является уменьшение загрязнения, содействие устойчивому использованию воды, защита и улучшение качества водной среды, а также снижение влияния наводнений и засух.

«С помощью сегодняшнего вложения в размере 100 млн. евро мы поможем Европе сохранить ценную природную среду обитания, чистоту воздуха и сократить загрязнение во многих озерах и реках», — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Ожидается, что вышеупомянутые инвестиции в программу Life привлекут более 6,5 млрд. евро дополнительного финансирования, поскольку страны смогут использовать и другие источники финансирования ЕС, включая сельскохозяйственные, региональные и структурные фонды, программу «Горизонт 2020», а также государственные фонды и инвестиции частного сектора.