ЕС во вторник согласует новый пакет санкций против России

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В ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сегодня мы намерены одобрить новый пакет санкций, но мы все еще обсуждаем, что делать с энергетикой», — заявил Боррель во вторник в интервью испанской радиостанции COPE.

По его словам, в частности, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. «Принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна — Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — отметил Боррель.

«Отказаться от того, чего не имеешь, просто, но странам, серьезно зависимым (от поставок российского газа), сделать это очень сложно», — добавил он.