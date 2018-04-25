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ЕС впервые дал «добро» лекарственному средству с марихуаной

Фото из открытых источников

Евросоюз официально одобрил использование медицинской марихуаны. Речь идет о продукте Epidyolex (содержит каннабидиол) для лечения тяжелых форм детской эпилепсии, передает BBC.

Медики подчеркивают: препарат будет выдаваться по особому рецепту от профильного специалиста только в том случае, если другие лекарственные средства не сработали.

Epidyolex одобрен к использованию с 2-летнего возраста. Показания: синдром Леннокса-Гасто или синдром Драве — сложные для лечения состояния, которые могут провоцировать множественные эпилептические приступы. Средство будут использовать в комбинации с другим противоэпилептическим препаратом, клобазамом.

Кстати, не так давно были представлены тампоны с марихуаной, производящие обезболивающий эффект. По словам разработчиков, облегчение наступает довольно быстро (говорится о наступлении эффекта в течение 15-30 минут после введения во влагалище). Основа Foria Relief — масло какао.

В него добавлены тетрагидроканнабинол и каннабидиол. Вкупе они дают максимальное расслабление и обезболивание без характерного наркотического эффекта. В теории, заявляют ученые, если подобный метод обезболивания действительно сработает, его можно применять и для анестезии родов.

l24.lt

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