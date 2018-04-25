ЕС введет санкции по делу Навального

Представители стран Евросоюза договорились ввести санкции против шести физических лиц и одной организации по делу об отравлении Алексея Навального, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на дипломатов. Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание имущества на территории Евросоюза.

Ожидается, сто 15 октября это решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС, после чего ограничения вступят в силу. По данным источников агентства, под санкции подпадут, в числе прочих, сотрудники силовых структур и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Главными инициаторами санкций стали Германия и Франция, пишет Süddeutsche Zeitung. Свой шаг они обосновали тем, что Россия не последовала призывам к проведению исчерпывающего расследования преступления. В заявлении главы немецкого МИДа Хайко Мааса и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана говорилось, что до сегодняшнего дня от России не поступило правдоподобных заявлений касательно жестокого покушения на убийство Навального.

Поэтому «иного убедительного объяснения отравления господина Навального, кроме вовлеченности и ответственности России, не существует», пришли к выводу министры двух стран. Санкции предложено ввести против отдельных лиц, «которые в связи со своей официальной деятельностью считаются ответственными за это преступление и нарушение международных правовых норм, а также против учреждения, участвующего в программе разработки «Новичка» (перевод InoPressa).

Глава российского МИД Сергей Лавров заочно заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», что РФ зеркально ответит на европейские санкции. Он добавил, что в деле Навального «миллион нестыковок», несуразиц и недосказанностей, при этом сослался на «факты», которые приводятся «у нас по различным телеканалам».

Лавров также заявил, что МВД ведет «доследственное расследование» по делу Навального, поэтому в РФ не возбуждено уголовное дело. «У нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления», — сказал министр.

Сам Навальный в недавнем интервью «Дождю» рассказал, что его мнения по поводу готовящихся санкций не спрашивали, отметив, что европейские чиновники не нуждаются в его помощи по этому вопросу. Навальный также подчеркнул, что санкции вводятся не из-за него, а из-за применения химического оружия.