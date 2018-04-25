ЕС введет санкции за кибератаку на Бундестаг

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Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение о введении санкций против людей и организаций, подозреваемых в причастности к хакерским атакам на немецкий парламент. Об этом в среду, 7 октября, сообщил брюссельский корреспондент радио Свобода Рикард Джозвяк.

По его данным, решение будет официально оформлено 22 октября. Напомним, хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам.

Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.