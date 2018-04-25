Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение о введении санкций против людей и организаций, подозреваемых в причастности к хакерским атакам на немецкий парламент. Об этом в среду, 7 октября, сообщил брюссельский корреспондент радио Свобода Рикард Джозвяк.
По его данным, решение будет официально оформлено 22 октября. Напомним, хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам.
Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.
Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.korrespondent.net
“ЕС введет санкции за кибератаку на Бундестаг”
Проще всего все свалить на общего» врага», забыв кто освободил народы от коричневый чумы, кто потом восстанавливал разрушенные города. Теперь отравления, то одного, то другого, на мой взгляд люди не знают как выслужится перед своими хозяевами и вообще у них паранойя . Как интересно западные дерижеры живут с такой кашей в голове?