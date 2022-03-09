ЕС ввел новые санкции против России и Беларуси

Кроме того, ЕС применит ограничительные меры к банковскому сектору Беларуси.

Санкции ЕС затронут и криптовалюты, добавила председатель Еврокомиссии.

Они вступают в силу после публикации соответствующего решения в Официальном журнале Европейского союза.

Позже Еврокомиссия обнародовала пресс-релиз, согласно которому санкции вводятся в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в «основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации», и членов их семей. Также под санкции попадают 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи РФ с так называемыми «ЛДНР».

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что ЕС также вводит ограничения и на экспорт радиокоммуникационных технологий в Россию. Кроме того, ЕС включает Российский морской регистр судоходства в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

В документе уточняется, что некоторые меры предпринимаются Брюсселем, чтобы не дать РФ обойти предыдущие санкции, в том числе через Беларусь.

В частности, речь идет об ограничении использования системы SWIFT рядом белорусских банков — о мерах, аналогичных примененных против некоторых банков РФ, отмечается в документе. Согласно нему, ограничен доступ к SWIFT Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь.

Также запрещаются транзакции с Национальным банком Республики Беларусь по части управления его резервами, предоставления финансирования торговли и инвестиционных проектов в Беларуси. Ограничиваются финансовые потоки из Белоруссии в ЕС за счет введения лимита на размещение в ЕС депозитов со стороны белорусских граждан и проживающих на постоянной основе там лиц — не более 100 тыс. евро. Власти ЕС также запрещают ввозить в Белоруссию банкноты евро.

Напомним, накануне Вашингтон и Лондон объявили о введении запрета на поставки нефти, газа и угля из России в связи с войной, развязанной против Украины.

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy