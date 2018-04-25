ЕС вводит пошлины против США по делу Boeing

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Европейский союз принял решение ввести импортные пошлины в отношении США по делу Boeing. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по торговле, сообщает ТАСС.

Домбровскис не назвал возможный объем американского экспорта, который может быть обложен пошлинами, однако ВТО в своем решении по делу Boeing разрешила ЕС ввести пошлины против США на $4 млрд.

«Наша стратегическая цель — развитие позитивной совместной торговой повестки в отношениях к США. К сожалению, ввиду отсутствия позитивных сигналов, со стороны ЕС позднее сегодня мы реализуем свое подтвержденное ВТО право по делу Boeing. Мы введем торговые меры в отношении США, мы намерены их опубликовать в Официальном журнале сегодня», — заявил он, добавляя, что они вступят в силу с 10 ноября.

«Мы продолжаем призывать США отменить американские пошлины по делу Airbus, которые действуют уже в течение года. В этом случае мы отменим решение о наших тарифах», — подчеркнул Домбровскис.

Он отказался в деталях комментировать структуру новых торговых тарифов, подчеркнув, что они станут зеркальным ответом на американские пошлины по делу Airbus и будут нацелены «не только на продукцию американской авиапромышленности, но и на отдельные виды сельхозтоваров и продукции обрабатывающей промышленности».

Домбровскис также подчеркнул, что ЕС не хочет идти на эскалацию торговой войны с США «и лишь пользуется своим правом, полученным в рамках разбирательства в ВТО».

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд.

Напомним, в октябре ЕС получил от ВТО разрешение вводить штрафные пошлины на импортируемые из США товары в объеме 3,4 млрд евро в год.

В США оценивали ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно.