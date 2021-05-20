ЕС вводит специальный знак коронавирусной безопасности для туристических объектов

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Евросоюз вводит специальный знак коронавирусной безопасности для туристических объектов, означающий, что они соответствуют международным санитарным стандартам, что, по замыслу ЕС, облегчит открытие туристического сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

«Этот знак облегчит безопасное своевременное открытие туризма для летнего сезона и подчеркнет репутацию качества ЕС как туристического направления. Государства-члены могут присвоить новый знак безопасности туристическим учреждениям, которые соблюдают протокол по охране здоровья и безопасности Международной организации по стандартизации (ISO)», — отмечается в документе.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, новый знак «повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли».

Как поясняет ЕК, и протокол, и знак являются добровольными, имеют репутационное значение и вводятся с целью постепенного смягчения ограничений, которые были введены для борьбы с COVID-19.