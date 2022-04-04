ЕС выделил 17 млрд евро для помощи беженцам из Украины

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Страны Евросоюза потратят 17 млрд евро на поддержку украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте Европейского совета в понедельник, 4 апреля.

Указано, что Европейский совет принял законодательные поправки, позволяющие государствам-членам перенаправлять ресурсы из фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины.

«Быстрое изменение законодательства о фондах ЕС является четким заявлением о неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и принимающими их государствами-членами, в частности с теми, которые граничат с Украиной», – говорится в заявлении.

В Европейском совете назвали этот шаг важным в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей беженцев в жилье, образовании и здравоохранении.

Напомним, по состоянию на конец марта Украину покинули 4 млн беженцев. Больше половины из них находятся в Польше.

При этом СМИ сообщили, что некоторые украинцы уже начали возвращаться на родину.