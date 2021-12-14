ЕС выделил 35 млн евро на вакцинацию в странах Восточного партнерства

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Евросоюз запустил проект на 35 млн евро по поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства. Об этом сообщает комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи в понедельник, 13 декабря.

По словам Варгеи, это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизни и ускорять выздоровление.

«Рад, что сегодня запустили со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам «Восточного партнерства», — написал Варгеи.