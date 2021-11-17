ЕС выделил 700 тыс. евро мигрантам на границе Польши и Беларуси

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Евросоюз выделил мигрантам, скопившимся на границе Польши и Беларуси, 700 тыс. евро, из которых 200 тыс. будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

«Европейская комиссия выделила на гуманитарные нужды 200 тыс. евро Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи. Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще 500 тыс. евро и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств», — отмечается в тексте.