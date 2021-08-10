ЕС выделил еще 35 млн евро вакцинацию в странах Восточного партнерства

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Еврокомиссия увеличила с 40 до 75 млн. евро пакет помощи для проведения вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний иммунизации в шести странах Восточного партнерства (в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Еврокомисси.

С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн. евро Евросоюз намерен расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы.

Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн. евро, которые были выделены в феврале. В рамках программы по всему региону были предоставлены более 11 млн. единиц средств индивидуальной защиты, 12 тыс. лабораторных наборов, более 1500 аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода и пульсоксиметры, а также более 20 тысяч наборов для ПЦР-тестирования.