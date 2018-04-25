ЕС выделит 105,5 млн евро гуманитарной помощи Африканскому Рогу

Европейский союз выделит дополнительно 105,5 млн. евро гуманитарной помощи для поддержки борьбы с пандемией COVID-19 в странах Африканского Рога.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 48 миллионов евро приходится на долю Сомали, 42 миллиона евро – Эфиопии, 15 миллионов евро – Кении, 500 тысяч евро – Джибути. Средства будут направлены на обеспечение медицинских услуг, борьбу с эпидемиями, в частности с пандемией коронавируса.

Цель также состоит в том, чтобы предоставить продовольственную помощь нуждающимся людям, например, путем оказания поддержки фермерам в получении семян и кормов для их домашнего скота, обеспечении лечения острого недоедания, особенно для маленьких детей, а также удовлетворения основных потребностей беженцев и перемещенных внутри страны лиц, таких как защита, жилье, питание, доступ к здравоохранению и питанию, питьевая вода и образование детей.

Согласно заявлению, финансирование предназначено для поддержки региона, где пандемия может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вооруженными конфликтами, перемещением населения, засухой и периодическими наводнениями.

Кроме того, крупномасштабное заражение саранчой угрожает продовольственной безопасности и средствам к существованию многих уязвимых людей в регионе.

Согласно последним статистическим данным о пандемии на континенте, в Африке 2475 подтвержденных случаев смерти.