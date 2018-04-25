ЕС выделит €800 тыс. на мониторинг ситуации в Чернобыле

Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованный Еврокомиссией тендер: Европейский союз поможет в улучшении качества мониторинга окружающей среды на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Подрядчик обязан презентовать проекты, направленные на повышение эффективности дозиметрического оборудования. Предполагается, что их необходимо усовершенствовать или заменить.

Согласно документу, общей целью помощи является усовершенствование контроля в пределах зоны, а также улучшение мониторинга окружающей среды вокруг пункта захоронения радиоактивных отходов «Буряковка» и комплекса «Вектор».