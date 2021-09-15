ЕС выделит еще 200 млн доз вакцин бедным странам

Власти Евросоюза дополнительно выделят 200 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года. Об этом в среду, 15 сентября, сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления в Европарламенте, в Страсбурге.

«Ранее мы взяли на себя обязательства разделить 250 млн доз. К середине следующего года мы добавим еще 200 млн доз странам с низким уровнем дохода», – отметила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС суммарно экспортировал более 700 млн доз вакцин в 130 стран. И это в дополнение к 700 млн доз, распределенным по государствам Евросоюза.