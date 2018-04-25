ЕС выделит странам-кандидатам на вступление 12,6 млрд евро

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Власти Евросоюза предусмотрели в новом семилетнем бюджете сообщества на 2021-2027 годы выделение 12,6 млрд евро для стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на выводы саммита Евросоюза.

«Ассигнования на Инструмент помощи перед вступлением, который поможет бенефициарам на пути к выполнению критериев вступления, составит 12,56 млрд евро», – говорится в документе.

Средства по программе Инструмента помощи перед вступлением (ІРА) помогают странам, которые являются кандидатами или потенциальными кандидатами на членство, реформировать свои политические, экономические и правовые системы для подготовки прав и обязанностей членства в Евросоюзе.

Странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Турция, Албания, Черногория, Сербия и Северная Македония. А потенциальными кандидатами являются Босния и Герцеговина и Косово.

Напомним, утром 21 июля лидеры ЕС достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и о долгосрочном бюджете объемом более 1 трлн евро.

О достижении договоренности стало известно только на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории.