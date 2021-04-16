ЕС выступил с поддержкой антироссийских санкций США

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Входящие в Евросоюз страны выразили свою солидарность со США, которые объявили о новых санкциях против России. Соответствующее заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародовали в четверг, 15 апреля, в Брюсселе.

«Евросоюз и его государства-члены выражают свою солидарность с Соединенными Штатами в связи с последствиями вредоносной кибероперации, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена Российской Федерацией», — отмечается в нем.

Боррель отметил, что кибератака затронула правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах – членах ЕС.

Напомним, президент США Джо Байден также подписал указ о новых санкциях против России, которые адресованы против 16 организаций и 16 физических лиц РФ за вмешательство в выборы США и кибератака через SolarWinds. В НАТО уже выступили с заявлением о поддержке санкций.