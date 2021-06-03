ЕС выходит на новую стадию экономического цифрового развития

Европейский союз намерен обнародовать планы по созданию цифрового кошелька в масштабах всего блока в среду после запросов государств-членов найти безопасный способ для граждан получить доступ к государственным и частным услугам онлайн.
Приложение позволит гражданам по всему ЕС безопасно получать доступ к ряду частных и государственных услуг с помощью единого онлайн-идентификатора, говорится в отчете FT. Цифровой кошелек будет надежно хранить платежные реквизиты и пароли и позволит гражданам из всех 27 стран входить на сайты местных органов власти или оплачивать счета за коммунальные услуги, используя единую признанную личность.
Приложение может быть доступно с помощью сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза. Оно будет служить хранилищем, где пользователи могут хранить официальные документы. Должностные лица ЕС будут обеспечивать структурное разделение, чтобы компании, получающие доступ к пользовательским данным, не могли использовать кошелек для любой другой коммерческой деятельности, такой как маркетинг новых продуктов.
Брюссель ведет переговоры с государствами-членами о предоставлении руководящих принципов по техническим стандартам для развертывания цифрового кошелька, который, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию примерно через год.024.by