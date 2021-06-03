ЕС выходит на новую стадию экономического цифрового развития

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Европейский союз намерен обнародовать планы по созданию цифрового кошелька в масштабах всего блока в среду после запросов государств-членов найти безопасный способ для граждан получить доступ к государственным и частным услугам онлайн.

Приложение позволит гражданам по всему ЕС безопасно получать доступ к ряду частных и государственных услуг с помощью единого онлайн-идентификатора, говорится в отчете FT. Цифровой кошелек будет надежно хранить платежные реквизиты и пароли и позволит гражданам из всех 27 стран входить на сайты местных органов власти или оплачивать счета за коммунальные услуги, используя единую признанную личность.