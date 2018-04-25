ЕС заключил контракт с компанией CureVac на предзаказ вакцины от COVID-19

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Еврокомиссия заключила с фармацевтической компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

«Сегодня мы утвердили новый контракт на закупку будущей вакцины от коронавируса для европейцев от компании CureVac. Это уже пятый такой контракт, таким образом к настоящему моменту мы предзаказали поставки 1,2 млрд доз вакцины. Мы привержены задаче обеспечить европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам по приемлемой цене», — написала она. При этом суммы контрактов или возможные сроки поставки не уточняются.

Как рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, контракт с CureVac предусматривает изначальную поставку 225 млн доз вакцины с возможностью закупок дополнительных партий. Ни одна из пяти компаний, с которыми у ЕС подписаны контракты, пока не вывела свои вакцины на рынок.