ЕС закрыл возможность поставки оружия в РФ

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Евросоюз закрыл лазейку, которая позволяла правительствам стран ЕС экспортировать оружие на десятки миллионов евро в Россию. Это происходило, несмотря на эмбарго, которое вступило в силу в 2014 году после того, как РФ оккупировала украинский Крым, сообщает Reuters.

Отмечается, что в прошлом году страны ЕС продали России оружия и боеприпасов на сумму 39 млн евро, что более чем на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составили 25 млн евро и это объем соответствовал предыдущим годам.

Как известно, ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на оккупацию Крыма Россией, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.

Сообщается, что с целью ослабить военные усилия Кремля в Украине, ЕС ввел пять раундов широкомасштабных санкций, запрещающих экспорт в Россию большого разнообразия технологий, которые могут быть использованы оборонной промышленностью.

Но правительства ЕС не смогли немедленно согласиться отменить освобождение от продажи оружия до прошлой недели, когда лазейка была закрыта в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщили дипломаты и официальные лица ЕС.

Документ, опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС, исключает этот пункт. Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном сообщении о пятом пакете санкций.

По словам представителя дипломатического представительства Литвы в ЕС, исключение было отменено, но страны ЕС смогут продолжать перевозить российское оружие в Россию для ремонта, прежде чем оно будет возвращено в ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия, отвечающая за подготовку санкций, не предлагала поправку о закрытии лазейки, поскольку неясно, пользуется ли она единодушной политической поддержкой 27 стран ЕС.

Как сообщили дипломаты, присутствовавшие на встрече, посланники согласились внести поправки в текст после новой критики со стороны некоторых правительств, в том числе Польши и Литвы.