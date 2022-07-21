ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК

Евросоюз принял решение упростить транзакции, связанные с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, говорится в опубликованном в четверг коммюнике Совета ЕС.
«ЕС решил продлить исключение из-под запрета на транзакции с определенными государственными компаниями, это касается транзакций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны», — указано в заявлении.
Кроме того, согласно заявлению, «ЕС привержен тому, чтобы избегать любых мер, которые могут привести к небезопасной продовольственной ситуации в мире».
Также ЕС сообщает о введении запрета, который распространяется «на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого», сообщается в коммюнике. «Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия«, — сказано в сообщении.
В нем объясняется, что принятое советом постановление «расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности».
Тем самым, отмечают в Брюсселе, усиливается экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий.
В ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров. «Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации», — говорится в заявлении. Также отмечается, что будет немного изменен запрет на заключение сделок с российскими госструктурами.
Ожидается, что список новых санкций позже будет опубликован в Официальном журнале ЕС.