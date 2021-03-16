Еще четыре страны ЕС заявили о приостанавке вакцинации AstraZeneca

Испания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca по меньшей мере на 15 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.

По данным радиостанции, министр здравоохранения Каролина Дариас сегодня созвала совещание Межтерриториального совета по здравоохранению для обсуждения вопроса приостановки использования вакцины AstraZeneca в связи с данными об образовании тромбов у привившихся этим препаратом.

А накануне в Италии региональное правительство Пьемонта прекратило использование партии после того, как Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не прояснены, сообщает Reuters.

Прокуроры североитальянского региона Пьемонт заявили, что изъяли партию из 393 600 доз вакцины AstraZeneca COVID-19 после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку.

Позже медицинский регулятор Италии заявил о приостановке использования вакцины.

Об аналогичном решении в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Ирландия отказываются от вакцины AstraZeneca вслед за другими государствами ЕС.

Перед этим Норвегия, Дания, Австрия и другие государства Евросоюза приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся. Тем временем компания-разработчик обнародовала заявление, в котором заверила общество в безопасности своей вакцины.