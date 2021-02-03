Еще две страны решили не прививать пожилых вакциной AstraZeneca

Во Франции решили отказаться от введения людям в возрасте COVID-вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. При этом регулятор одобрил использование препарата в стране, пишет The Local.

Вакцинировать данным препаратом будут только граждан от 18 до 65 лет. Такое решение принято в виду отсутствия достаточных данных об эффективности вакцины для возрастной категории населения.

Бельгия решила не вакцинировать людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах.