Еще две страны решили не прививать пожилых вакциной AstraZeneca

Во Франции решили отказаться от введения людям в возрасте COVID-вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. При этом регулятор одобрил использование препарата в стране, пишет The Local.
Вакцинировать данным препаратом будут только граждан от 18 до 65 лет. Такое решение принято в виду отсутствия достаточных данных об эффективности вакцины для возрастной категории населения.
Бельгия решила не вакцинировать людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах.
Как отметил Высший совет здравоохранения, в рамках контракта AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тысяч доз. Согласно национальной стратегии вакцинации в настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал, то есть в основном людей из возрастной группы старше 65 лет, для чего используется вакцина Pfizer.
В свою очередь препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал королевства.
Наконец, широкая вакцинация всех желающих начнется в Бельгии только весной, но точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.
Напомним, что ранее от иммунизации пенсионеров вакциной AstraZeneca отказались в Италии, Польше и Швеции.
До этого сообщалось, что ЕС договорился с AstraZeneca о дополнительных дозах COVID-вакцины.korrespondent.net