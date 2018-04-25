Еще один батальон США прибудет в Литву на полгода в ноябре – Минобороны

gr. Michail Lysenko nuotraukos/ KAM

Еще один военный батальон США должен быть дислоцирован в Литве в ноябре и останется в стране до конца июня, сообщили во вторник в Министерстве обороны (Минобороны) Литвы.

В настоящее время в стране на учениях находится пехотный батальон из США, который во вторник посетил на полигоне в Пабраде министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Роберт Гилкрист.

«Сотрудничество Литвы и США в сфере обороны остается особо сильным и активным, а новый состав батальона США в Литве еще раз подтверждает крепкие узы сотрудничества Литвы и США в сфере обороны. Их присутствие в Литве наряду с силами НАТО — один из важнейших обеспечивающих безопасность факторов», — заявил министр обороны.

В свою очередь посол США подчеркнул, что эти учения планировались давно и никак не связаны с изменившейся ситуацией в регионе.

Эта смена военных из США прибыла на несколько недель в Литву в начале сентября. В Литве они проходят тренировочные учения как часть операции пехотных войск Atlantic Resolve в восточной части НАТО,

Планируется, что после отбытия 2-го батальона 69-го полка 2-ой бригады Сухопутных сил США в Литву в июне прибудет еще один батальон ВС США.

По информации Минобороны, в последние годы совместные учения союзников по НАТО стали чаще, поэтому Литва расширяет полигоны и улучшает инфраструктуру.

США также инвестировали в приспособление литовских полигонов в Пабраде, Рукле, Казлу Руде для нужд армии.

BNS