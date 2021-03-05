Еще одна страна ЕС планирует купить российскую вакцину

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Хорватия стала третьей страной ЕС, которая заинтересовалась российской вакциной Спутник V несмотря на отсутствие регистрации препарата на территории содружества. Сейчас власти страны ведут переговоры относительно покупки, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил журналистам, что его страна запросила документацию о производстве вакцины для передачи местному регулирующему органу.