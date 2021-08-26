Еще полсотни афганцев доставлены самолетом в Литву

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В четверг ночью в Литву из Афганистана самолетом доставлены еще полсотни работавших с литовскими военными переводчиков и членов их семей, сообщил информационный портал lrt.lt.

По сообщениям, еще столько же афганцев прилетят в Вильнюс в полдень. Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.