Еще семь зараженных коронавирусом в Ирландии

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Семь человек получили положительный тест на COVID-19 на юге Ирландии, всего заболевших стало 13.

Так же сообщается, что из-за коронавируса закрыт университетский госпиталь Корка. Причем заразившийся ни куда не выезжал из Ирландии.

После обнаружения еще 4 зараженных коронавирусом в Клэр, закрыты несколько школ, которые посещали дети заболевших. А еще, выяснилось, что один из больных – доктор, и отработал смену в местной больнице после возвращения из Италии.

Медицинская служба страны, просит всех врачей, вернувшихся из зараженых стран пройти добровольный карантин.

Одновременно, Китай включил разработанный в СССР противовирусный препарат «Арбидол» в шестую версию предварительного плана лечения COVID-19.