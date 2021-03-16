Еще три страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Еще три государства Европейского Союза решили временно остановить инъекции своих граждан препаратом от коронавируса AstraZeneca из-за «предосторожности». Это Швеция, Словения и Латвия, пишет Европейская правда.

Власти стран ждут окончательного от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) ответа, безопасно ли дальше использовать данную вакцину.