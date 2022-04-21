«Эскортницы» — основано на реальных событиях

22 апреля на экраны кинотеатров выходит скандальная эротическая драма «Эскортницы». Основанный на реальных событиях, фильм стал одним из самых популярных в Польше, оставив далеко позади по количеству просмотров такие голливудские блокбастеры, как «Дом моды Гуччи» и «Дюна».

Сколько мужчина должен заплатить вам за ночь? Тысячу, десять тысяч или, может быть, сто тысяч? Просто будьте честны. Вы можете не произносить это вслух. А если это больше, чем вы зарабатываете за год или даже за пять лет? А если это поможет оплатить обучение или жизненно важную операцию для вашей мамы? А если он еще и безумно красив? Тогда какова ваша цена?

Эми (Паулина Галонзка) — молодая амбициозная девушка, которую давно манит блестящий мир подиумов. Она твердо верит, что этот путь — ее шанс на лучшую жизнь и полную финансовую независимость. На конкурсе красоты Эми встречает Дороту (Катажина Фигура), закоренелую сутенершу, пытающуюся разбогатеть за счет своей дочери (Катажина Савчук), которая предоставляет сексуальные услуги богатым мужчинам. Так Эми с головой окунается в «бизнес» и становится элитной эскортницей.

Во время одной из поездок за границу Эми знакомится с очаровательным Сэмом (Джулио Беррути), который занимается поиском роскошных эскорт-услуг для высокопоставленных клиентов и арабских шейхов. Благодаря Сэму бизнес Эми развивается с бешеной скоростью. Очарованная не только Сэмом, но и роскошной жизнью, она соглашается вербовать молодых и неопытных, а также известных девушек и моделей для работы в Каннах и Дубае в эскорте у мегабогатых мужчин, не признающих никаких границ и табу, с обещанием огромных денег и роскошной жизни. Но она умалчивает о том, что у роскоши есть своя цена…

Фильм создан по мотивам известной в Польше книги «Девушки из Дубая» журналиста Петра Крысяка, которая написана на основе реальных историй о польских знаменитостях, отправившихся в Дубай в качестве эскортниц. Вызвавший в Польше настоящий ажиотаж и раскрывший широкомасштабные преступления, связанные с проституцией, так называемый «дубайский скандал» – смотрите в кинотеатрах страны с 22 апреля.

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