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Если Беларусь будет преследовать оппонентов, то Литва может пересмотреть отношения

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Если белорусское руководство будет стремиться сохранить власть путем преследования оппонентов, то Литва может отказаться от углубления отношений с этой страной, заявил литовский президент Гитанас Науседа. 

На годовой пресс-конференции в четверг Г. Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны. Однако Литва, по его словам, использует в отношении Беларуси «селективную политику», проводя «красные линии» в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). 

«Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитету, если они на самом деле искреннее к этому стремятся. Я полагаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно – эти красные линии не должны нарушаться», – сказал Г. Науседа.

«Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и, попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного прав углублять отношения с таким государством», – заявил президент.

В последние недели были арестованы многих их критиков и соперников Александра Лукашенко, а популярные в обществе оппозиционные деятели столкнулись с большими препятствиями в возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах.  

Считающийся основным соперников А. Лукашенко на этих президентских выборах Виктор Бабарико был задержан по подозрениям в финансовых преступлениях, а на следующей день президент заявил, что его правительство предотвратило план зарубежных сил по проведению в Беларуси народного восстания.  

За решеткой находится глава Предвыборного штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, ее супруг и популярный блогер Сергей Тихановский.  

Международная правозащитная организация Amnesty International признала В. Бабарико и С. Тихановского, а также целый ряд их соратников и блогеров, ранее задержанных в Беларуси, узниками совести. 

Литовские власти также утверждают, что Беларусь строит БелАЭС рядом с границей Литвы без соблюдения всех надлежащих правил безопасности. 

После того, как Г. Науседа стал президентом, Литва возобновила диалог с Беларусью. Г. Науседа общался по телефону и с президентом Александром Лукашенко, глава МИД Линас Линкявичюс находился в Минске с визитом. 

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